Main Race: Michelisz vince sfruttando al meglio la pole

Norbert Michelisz ha conquistato la sua prima vittoria stagionale nel FIA World Touring Car Championship dominando la Main Race della WTCC Race of Portugal a Vila Real.

Il pilota del Castrol Honda World Touring Car Team è stato perfetto e ha preceduto Thed Björk (Polestar Cyan Racing) e il suo compagno di squadra Tiago Monteiro al termine dei 13 giri previsti. Grazie al terzo posto, l'idolo locale della Honda consolida il proprio primato in campionato, dato che la Volvo S60 di Nicky Catsburg si è piazzata quarta.



"E' incredibile - ha detto Michelisz, che ha avuto problemi di stomaco per tutto il weekend - Debbo ringraziare tutto il team perché l'auto è stata perfetta. Anche se ero in testa, ho notato che Thed si stava avvicinando e ho dovuto continuare a spingere. Dal weekend del Nürburgring sono tornato ad essere in forma, ci aspetta un prosieguo di stagione molto interessante".



In casa ALL-INKL.COM Münnich Motorsport c'è stato invece il quinto posto di Rob Huff, che al via ha stallato con la sua Citroën C-Elysée WTCC nonostante partisse dalla prima fila. Il britannico è scivolato 11°, ma è stato protagonista di una furiosa rimonta.



In questo caso la novità del "joker lap" non ha regalato troppi cambiamenti di posizioni, nonostante la parte di pista alternativa fosse più lunga di diversi secondi.



Al terzo giro è incominciata la successione dei piloti a sfruttarlo, con Huff che è stato quello a beneficiarne di più, dato che ha superato Mehdi Bennani e Néstor Girolami (Polestar Cyan Racing).



Infine il nativo di Cambrigde ha raggiunto Tom Chilton (Sébastien Loeb Racing), superato di forza al giro 11 dopo la chicane, poi ha insidiato la Volvo di Catsburg senza riuscire a trovare un varco.



Dietro a Chilton, sesto, abbiamo Bennani ed Esteban Guerrieri (Campos Racing), che nel finale ha soffiato l'ottava piazza a Girolami.