Michelisz: “E’ dura non avere Tiago”

Norbert Michelisz ha detto che non è stato semplice accettare l'assenza del suo compagno di squadra Tiago Monteiro nelle ultime gare del FIA World Touring Car Championship.

L'ungherese ha mantenuto vive le speranze di conquista del titolo in Cina portandosi a -2 dalla vetta con 6 round da disputare.



Lui e Monteiro sono al secondo anno assieme in Honda, ma il portoghese a Ningbo non c'era perché deve ancora recuperare dall'incidente patito nei test in Spagna.



"Purtroppo con noi non c'era Tiago, che tutti conosciamo come persona fantastica e grande professionista - ha detto "Norbi" - E' strano non sia stato con qui, ma la notizia è arrivata proprio all'ultimo momento. Non è semplice, da professionista, accettare qualcosa che influisce sulle tue prestazioni, ma prima di tutto viene il lato umano e certe cose non possiamo deciderle noi. Spero che possa tornare in fretta e, anzi, sono contento per lui che la Main Race sia stata fermata perché gli consente di restare in lotta per il titolo. E' un combattente e sta lottando da tale, mi auguro di averlo con noi al più presto".