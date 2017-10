Michelisz fa i complimenti a Nándori

Norbert Michelisz, protagonista del FIA World Touring Car Championship, ha mandato un messaggio di sostegno al suo connazionale Márk Nándori, che sarà impegnato nelle gare virtuali di eSports WTCC a Shanghai.

L'ungherese aveva cominciato proprio coi videogiochi ad avvicinarsi ai motori, per poi approdare nel WTCC e arrivare ad essere pilota ufficiale Honda.



Nándori attualmente è l'ungherese meglio piazzato prima dell'evento in Cina e "Norbi" gli ha voluto fare il proprio augurio.



"Complimenti per i tuoi ultimi risultati ottenuti con eSports WTCC - ha detto Michelisz in un video messaggio - Come ben sai, anche io provengo da eSports e spero tu possa essere fortunato come me, divertiti!"



A Shanghai davanti ci sarà un altro ungherese, Gergo Baldi, mentre Nándori ha chiuso 12° le qualifiche.



Domenica le gare saranno visibili sulle pagine del WTCC Facebook e YouTube dalle 19;00. James Kirk e Robert Wiesenmüller si occuperanno del commento.