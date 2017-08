Michelisz fiducioso dei progressi Honda

Norbert Michelisz è stato due giorni a Valencia con il team Honda per allenarsi in vista delle prossime gare del FIA World Touring Car Championship.

Mancano quattro eventi al termine della stagione e il pilota ungherese ha appena vinto in Portogallo e Argentina, con la Honda che è tornata davanti alla Volvo Polestar in classifica costruttori.



Michelisz ha svolto il test fra giovedì e venerdì scorso, concentrandosi sul set-up della Civic WTCC per le gare di Cina, Giappone, Macao e Qatar.



"Sono stati due giorni molto produttivi - ha spiegato il ragazzo del Castrol Honda World Touring Car Team - Non ci siamo concentrati su aree particolari, ma abbiamo provato gli sviluppi necessari ad ottimizzare il tutto in vista delle ultime quattro gare dell'anno. Siamo in lotta per i Mondiali piloti e costruttori e ci serve di tutto per incrementare il nostro vantaggio".



Nel frattempo anche Ryo Michigami è sceso in pista a Navarra lunedì per allenarsi.