Michelisz: “Il ‘joker lap’ divertirà i fan”

Il concetto in stie FIA World Rallycross verà utilizzato per la prima volta nel WTCC a Vila Real per idea del promoter Eurosport Events, in modo da dare una opportunità in più ai concorrenti di sorpassare durante Opening Race e Main Race, su una pista stretta e tortuosa.

Michelisz, compagno di squadra dell’idolo locale Tiago Monteiro al Castrol Honda WTCC Team, si è detto entusiasta: “Penso sia una buona idea. Correre su una pista cittadina è sempre difficile e capisco che i fan vogliano vedere sorpassi. Con il “joker lap” ci si può riuscire, avremo un’occasione in più, il che è sempre bello e crea interesse”.

L’ungherese, che è Bi-Campione del WTCC Trophy, attualmente è settimo in classifica piloti a 31 punti dal leader Nicky Catsburg. In Portogallo ci sono 60 punti in palio per i concorrenti.

Cliccate qui per vedere il layout scelto per il “joker lap” della WTCC Race of Portugal.