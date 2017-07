Michelisz punta in alto

Norbert Michelisz in Argentina lo scorso anno andò bene e nelle gare che il FIA World Touring Car Championship affronterà nel prossimo weekend vuole puntare ad ottenere la seconda vittoria consecutiva.

A Termas de Río Hondo 2016, l'ungherese si difese a lungo dalle Citroën di José María López ed Yvan Muller, arrendendosi solo nel finale.



"Volo in Argentina dopo aver vinto in Portogallo e ho dimezzato il margine che mi separa dalla vetta della classifica piloti nelle ultime due gare, quindi vorrei continuare con questi risultati - ha dichiarato Michelisz - Lo scorso anno a Termas de Rio Hondo partii in prima fila e fui in testa per gran parte della Main Race, sono fiducioso che la mia Honda in Sud America possa andare molto forte. L'obiettivo resta quello di inizio anno, ovvero diventare Campione del Mondo, quindi anche in Argentina debbo continuare a spingere per riuscirci".



"Norbi" attualmente è quarto in classifica piloti a 27 punti dal leader e compagno di squadra Tiago Monteiro.