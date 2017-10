Michelisz spinge Nándori in vetta ad eSports WTCC

Márk Nándori è balzato al comando di eSports WTCC dopo aver ricevuto il messaggio di augurio da parte di Norbert Michelisz.

Il pilota della Honda nel FIA World Touring Car Championship ha iniziato la propria carriera proprio con le gare virtuali, che il suo connazionale ora affronta nel nuovo gioco dell'anno.



Nándori è primo in classifica davanti ad Alexander Dornieden, che nell'appuntamento di Shanghai di eSports WTCC era assente. Jan Stange ha subito una battuta d'arresto, ma ci sono ancora le gare di Suzuka e Macao in programma, dunque non è detta l'ultima parola.



Intanto Michelisz è pronto per tornare in azione al Ningbo International Speedpark, dove si corre il weekend del 13-15 ottobre.