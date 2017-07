Michelisz: “Szabó ha bisogno di provare”

Norbert Michelisz ha parlato del suo connazionale Zsolt Dávid Szabó, che in questo weekend fa il proprio debutto nel FIA World Touring Car Championship in Argentina.

Sul tracciato di Termas de Río Hondo, il giovane pilota della Zengő Motorsport guiderà per la prima volta la Honda Civic WTCC nelle prove libere 1 di sabato.



Michelisz, che ha aperto la sua carriera nel WTCC proprio con la Zengő Motorsport prima di diventare pilota ufficiale Honda, ha dato alcuni consigli al suo collega ungherese.



"Abbiamo parlato molto - ha detto "Norbi" - Non deve accusare lo stress o chiedere troppo. La cosa più importante è credere in sè stessi e concentrarsi bene su ciò che si deve fare. Non ci sono pressioni su di lui e il WTCC è un campionto di altissimo livello, sarebbe sbagliato pretendere subito qualcosa di importante senza aver prima provato. Deve imparare con calma e affrontare questo weekend come fosse un test, raccogliendo più informazioni possibili e calarsi in macchina cercando di conoscerla al meglio nei 45' di prove libere".