Michelisz: “Testa bassa e lavorare”

Norbert Michelisz non ha certo intenzione di fare da comprimario nella stagione 2017 del FIA World Touring Car Championship, che l'ungherese affronta con il team ufficiale Honda per il secondo anno consecutivo.

Dopo aver vinto per due volte il WTCC Trophy, "Norbi" ora punta diretto al titolo assoluto.



"La mia preoccupazione principale è non iniziare la stagione con motivazioni basse - ha detto Michelisz - Bisogna subito lavorare a testa bassa e con la stessa intensità in ogni settore, adottando lo stesso approccio dello scorso anno. Se faremo tutto bene, allora avremo la possibilità di lottare per il titolo. Non voglio essere troppo ottimista o entusiasta per poi rimanerci male. Debbo dare il 100% fin da ora, per poi non rimanere con un pugno di mosche in mano. E' meglio partire cauti, ma lavorando bene, piuttosto che sparare alto all'inizio e non vincere niente".



Michelisz nel 2016 ha chiuso al quarto posto della classifica piloti ad un punto dall'altro concorrente Honda, Tiago Monteiro.



Il magiaro si era imposto nella WTCC JVCKENWOOD Race of Japan dello scorso settembre, dove le Civic WTCC avevano fatto tripletta.