Michelisz torna in corsa per il titolo

Norbert Michelisz è tornato in corsa per il titolo di campione del FIA World Touring Car Championship dopo aver vinto la Main Race della FIA WTCC Race of Portugal domenica.

Il pilota del Castrol Honda World Touring Car Team ha centrato il suo primo successo del 2017 (sesto in carriera) partendo bene dalla DHL pole position e balzando a -27 dal leader Tiago Monteiro quando mancano 10 gare al termine.



"Dopo le qualifiche, sapevo che avevo una vettura in grado di vincere la Main Race - ha dichiarato l'ungherese - La mia partenza nella Opening Race non è stata il massimo, so che debbo migliorare sotto questo aspetto. Nella seconda gara è andata bene, poi ho visto Huff stallare e creare scompiglio; questo mi ha consentito di scappare via. Dal secondo giro in poi si è trattato di non commettere errori. Fare il "joker lap" non è stato semplice perché eravamo d'accordo di effettuarlo presto, mentre secondo me bisognava aspettare il momento migliore per poi restare davanti".



"Sono contento perché questo risultato mi dà fiducia in vista del resto della stagione, specialmente la pole position in qualifica. Intanto mi godo la vittoria, poi pensiamo all'Argentina. Dovrò rimettermi fisicamente, in questi giorni non sono stato bene, il mio stomaco era sottosopra, ma in gara non ho avuto problemi per via dell'adrenalina".