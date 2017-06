Michigami: “Ero a mio agio in testa”

Per la prima volta una gara del FIA World Touring Car Championship ha visto Ryo Michigami percorrere alcuni km in testa, anche se la cosa non è durata molto.

Il pilota della Honda era partito dalla pole nellla Opening Race della WTCC Race of Portugal dopo essersi qualificato decimo sabato. Il giapponese è scattato benissimo, ma purtroppo la sua gara di Vila Real si è conclusa senza punti.



"Nella Opening Race sono partito molto bene ed è stato bello condurre per la prima volta una gara del WTCC - ha detto Michigami - Peccato che sia durato così poco. C'è stato un problema con un sensore dell'acceleratore che prima mi è costato la leadership e poi è peggiorato. In uscita dalla chicane ero lentissimo e poi una Volvo mi ha toccato provocandomi una foratura. Il poco tempo fra le due gare non ha consentito riparazioni nel tempo limite e quindi sono dovuto partire dalla pit-lane per la Main Race. A parte tutto ciò, mi sono sentito a mio agio con l'auto in questo weekend come non mai e questo mi dà fiducia per il prosieguo dell'anno".