Michigami: “La mia carriera è al massimo col WTCC”

Ryo Michigami affronterà per la prima volta un'intera stagione nel FIA World Touring Car Championship con la Honda.

Il 43enne giapponese aveva debuttato nel Mondiale con la Civic WTCC in occasione delle gare andate in scena al Twin Ring Motegi lo scorso anno.



Per il 2017 è stato promosso al fianco di Norbert Michelisz e Tiago Monteiro nella squadra ufficiale.



"Da giapponese sono davvero orgoglioso di rappresentare la Honda in un campionato del mondo - ha commentato Michigami - So che questa stagione sarà molto impegnativa per me, ma durante la mia carriera mi sono abituato a vivere momenti del genere e ho l'esperienza per poter fare bene, oltre che una grande motivazione. Sono all'apice della mia carriera, con Honda, JAS Motorsport, Tiago e "Norbi" faremo di tutto per raggiungere il massimo obiettivo. Ringrazio tutti in anticipo per il sostegno che mi verrà dato durante il 2017".



Michigami sarà in azione con la Honda nella sessione di test prevista in Spagna questa settimana.



Il campionato partirà da Marrakech il 7-9 aprile con la WTCC Race of Morocco sul Circuit Moulay El Hassan.