Michigami punta ad un grande risultato

Ryo Michigami partirà dalla pole position della griglia invertita nella Opening Race della FIA WTCC Race of Portugal di oggi.

Il giapponese ha chiuso decimo nelle qualifiche, dunque sarà davanti a tutti nel primo round che si terrà a Vila Real.



"E' fantastico, la scorsa settimana ho svolto dei test in Italia concentrandomi molto sullo stile di guida e questo mi ha aiutato a gestire meglio il sottosterzo - ha detto il pilota dell'Honda Racing Team JAS - Penso sia un bellissimo risultato per il team, non ero mai stato a Vila Real, ma ho raggiunto la Top10 in tutte le sessioni di libere e qualifica. Ovviamente l'obiettivo per la Opening Race è vincere. Il "joker lap" aumenterà le incognite, ma abbiamo un'auto molto forte e possiamo fare bene".



Néstor Girolami (Polestar Cyan Racing) sarà al suo fianco in prima fila. Il via è previsto per le 16;30 locali.