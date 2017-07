Michigami vicino al suo obiettivo

Nelle gare del FIA World Touring Car Championship andate in scena in Argentina, Ryo Michigami è tornato in Top10.

Alcuni ritardi aerei hanno costretto il giapponese ad arrivare a Termas de Río Hondo, solamente venerdì pomeriggio, il che ha influito sulla sua preparazione.



Nonostante ciò, è comunque riuscito a chiudere decimo nella Opening Race, cosa che non accadeva dalla WTCC Race of Morocco di aprile.



"E' stato un weekend dove ho avuto problemi alla macchina fin da subito, ma in gara finalmente sono riuscito a tornare a punti, cosa che non accadeva dal Marocco - ha dichiarato Michigami - Nella Opening Race ho fatto una bella rimonta, speravo poi di fare meglio nella Main Race, ma dopo una bella partenza, alla curva 4 sono finito largo mentre ero in lotta con Tom Coronel perdendo parecchie posizioni. Dopo è stato impossibile recuperare. Peccato perché il bilanciamento dell'auto probabilmente è stato il migliore dell'anno".