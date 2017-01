Missione compiuta per Coronel

Tom Coronel è riuscito a portare a termine la Dakar in Sud America lo scorso weekend grazie all'aiuto di suo fratello gemello Tim.

I due olandesi sono giunti al traguardo del durissimo rally cross-country dopo più di 9000km percorsi.



Al traguardo di Buenos Aires un emozionatissimo Tom Coronel, vincitore di due gare nel FIA World Touring Car Championship la passata stagione, ha commentato: "Missione compiuta! Il nostro obiettivo era di portare al traguardo entrambi i nostri buggy. Ce l'abbiamo fatta grazie all'ottimo lavoro di preparazione di Tim. Durante il rally è stato quello che mi ha fatto da assistenza perennemente, correndo sempre standomi in scia. Ho avuto qualche problemino che non sarei riuscito a risolvere da solo, o quanto meno così velocemente".



"Comunque è stata una gara durissima. Per me è stata molto più difficile rispetto a quelle dei due anni precedenti quando avevo fatto il documentario completo della gara. In un paio di volte sono stato vicino ad arrendermi. Fortunatamente Tim mi ha sempre sostenuto dicendomi "non avere pensieri negativi, continua a correre e ad andare avanti". Sono stati momenti duri dovuti alla stanchezza. A volte abbiamo dormito una sola ora di notte, mi capitava di avere colpi di sonno al volante. Avrò un sacco di avventure da raccontare nei prossimi anni. Terminare la gara è stata una grande gioia, ma quattro giorni fa non l'avrei mai immaginato. Ringrazio Tim, il team e gli sponsor. Se non fosse stato per queste persone non sarei mai arrivato al traguardo".



Coronel ora dovrebbe annunciare i suoi programmi per il WTCC entro fine mese.



La nuova stagione partirà da Marrakech, in Marocco, il 7-9 aprile.