Monteiro e un conto aperto con Macao

Tiago Monteiro potrà finalmente tornare a correre a Macao il 19 novembre per il penultimo appuntamento del FIA World Touring Car Championship.

Nella WTCC Race of Macau del 2014 il pilota della Honda era in testa quando all'ultimo giro la sua Civic accusò un problema tecnico che lo costrinse al ritiro. Quest'anno è comunque riuscito a tornare sul Circuito da Guia, anche se la gara non faceva parte del WTCC.



"Amo questa pista e non è un segreto che avessi un conto aperto con lei perché due anni fa mi trovavo in testa, poi ci fu un problema tecnico e mi ritirai - ha detto il portoghese - Fu durissima da accettare, uno dei momento più difficili della mia carriera, anche perché ci sono tanti portoghesi e la gara è magnifica".



Il FIA World Touring Car Championship 2017 scatterà con la WTCC Race of Morocco (7-9 aprile).