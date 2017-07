Monteiro in Argentina per difendere la sua leadership

Tiago Monteiro è molto carico in vista delle gare del FIA World Touring Car Championship in programma in Argentina il prossimo weekend.

Il pilota del Castrol Honda World Touring Car Team attualmente è primo in classifica con 4 punti di vantaggio su Thed Björk, scavalcato grazie al doppio podio conquistato nell'ultimo evento tenutosi in Portogallo.



A Termas de Río Hondo il portoghese ha terminato più volte fra i primi sei e il suo obiettivo è di allungare ancora sugli avversari.



"Essere in testa al campionato al termine delle gare europee era il mio obiettivo e l'ho raggiunto - ha detto Monteiro - A metà stagione però non si è vinto ancora nulla e dobbiamo continuare a lavorare per ottenere ottime prestazioni gara dopo gara, partendo dall'Argentina".



"Il circuito di Termas de Río Hondo mi piace molto e su 8 gare del WTCC disputate ho chiuso fra i primi sei in sette occasioni. Sono molto carico e voglio continuare a guadagnare punti sui miei avversari".