Monteiro: “L’auto mi ha salvato”

Tiago Monteiro, leader del FIA World Touring Car Championship, ha parlato dell'incidente accadutogli e di come la sua Honda Civic WTCC lo abbia protetto da danni più gravi.

del Castrol Honda World Touring Car Team, di cui sotto trovate le parole.



"Ora inizio a capire cosa mi è successo, parlando molto coi medici e leggendo gli esiti degli esami cui mi sottopongo. Quando certe cose accadono a te o ad un tuo famigliare, allora tendi ad interessarti maggiormente della cosa".



"Il problema principale è che nel mio cranio c'erano due coaguli di sangue, poi ovviamente lo stato delle vertebre e i nervi ottici schiacciati dal sangue. Sono tutte parti del corpo che debbono essere a posto se vuoi correre. Sarebbe bastato un po' più di sangue coagulato o un colpo al collo per farmi smettere definitivamente, quindi poteva andare molto peggio, ne sono consapevole".



"Sono stato molto fortunato, i medici mi hanno detto che ho rischiato danni permamenti e anche la morte. Alla fine capisci quanto queste macchine che guidiamo siano resistenti, di fatto la mia Civic mi ha salvato la vita avendo un telaio che regge gli urti in modo perfetto. Chiaramente ha riportato diverse rotture, ma è evidente che l'auto è resistente in sè".



"Il tuo corpo non può ovviamente sopportare certi urti, mi sono infortunato colpendo parecchie cose all'interno dell'abitacolo, ma per fortuna non mi sono rotto nulla. Di fatto sono stato protetto al massimo, per questo dico che sarebbe potuta andare molto peggio".



"Oggi sono qui, posso camminare, muovermi e in poche settimane sarò al 100% per correre, con la mia famiglia al mio fianco che è tutto ciò che conta. A volte non capisci certe situazioni, quando ti capitano cominci a pensare a come recuperare e ti innervosisci sapendo che non puoi fare di più. Ci vuole pazienza e lavorare passo dopo passo. Quando tutto sarà finito, sono certo che ci riderò sopra perché alcuni episodi sono divertenti. Ma ci vorrà tempo".