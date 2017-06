Monteiro: “Non perdetevi la WTCC Race of Portugal in TV”

Tiago Monteiro lancia un appello a tutti i fan del FIA World Touring Car Championship che vivono in Portogallo: non bisogna perdersi le gare di Vila Real, in diretta in chiaro sul canale TVI il 25 giugno.

TVI ha raggiunto un accordo con Eurosport Events (promoter del WTCC) per mandare in onda Opening Race e Main Race su TVI24, oltre ad altri programmi dedicati sempre su TVI e internet. L'accordo prevede anche la messa in onda degli highlight si ogni gara del WTCC 2017.



Monteiro, vincitore a Vila Real lo scorso anno e pilota ufficiale Honda, si è detto entusiasta di questa iniziativa.



"Ovviamente sarebbe bellissimo avere il più alto numero di fan possibile a Vila Real il 25 giugno, ma per tutti coloro che non potranno venire qui, avere la diretta TV su TVI è fantastico e ci sarà da divertirsi. TVI è un ottimo partner e sono contento che mandi in onda anche le immagini delle altre gare".



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC), ha aggiunto: "Siamo felici di annunciare che la WTCC Race of Portugal verrà trasmessa in diretta in chiaro nel paese. Con TVI c'è un accordo da tempo che ha sempre avuto un bel successo in Portogallo. In pista ci saranno Tiago Monteiro e Manuel Fernandes, per cui i fan avranno due motivi in più per seguire il tuttto".



TVI è la TV più guardata in Portogallo con picchi di audience fin dal 2001 e leader delle classifiche dal 2005. Lo share si aggira in media sul 22,1% (fonte GfK), per cui vuol dire che i programmi sono interessanti, di qualità e con contenuti di livello nazionale ed internazionale che racchiudono film, serie TV, sport, notiziari ed intrattenimento. Nel 2016, TVI è stato guardato dal 53,8% della popolazione con 5.213.000 telespettatori. TVI24 è in diretta tutto l'anno 24 ore su 24 e si può vedere in Portogallo, Angola, Capo Verde e Mozambico.