Monteiro: “Posso puntare al titolo”

Tiago Monteiro ha la possibilità di diventare il primo portoghese a vincere un Mondiale FIA nel 2017.

Lo scorso anno il pilota della Honda aveva fatto sensibili progressi durante la stagione del WTCC. La sua conferma al volante della Civic anche per il 2017 lo pone ovviamente fra i favoriti per il titolo.



"Restare alla Honda per me è fantastico, ho motivazioni ai massimi livelli per questo 2017 - ha detto il 40enne - Ho iniziato con loro la mia avventura nel WTCC nel 2012, l'obiettivo è sempre stato diventare Campione del Mondo e non è cambiato. Nel 2016 ho terminato terzo ottenendo il miglior risultato di sempre, diventando il primo portoghese a ritrovarsi al comando di un Mondiale FIA. Ho anche vinto una gara incredibile a Vila Real. L'anno scorso la mia Civic WTCC è stata la migliore che abbia mai guidato, segno che il lavoro fatto dal team è stato ottimo. Se continueremo così anche nel 2017, sono certo che potremo ambire al titolo".



Il nativo di Porto si era imposto la passata stagione nella Opening Race in Slovacchia e nella Main Race di Vila Real, davanti ai suoi tifosi, che lo avevano ammirato partire dalla DHL pole position. Con la vettura del Castrol Honda World Touring Car Team, Monteiro farà squadra con Norbert Michelisz, mentre a loro si aggiunge Ryo Michigami con la Civic dell'Honda Racing Team JAS.



La stagione partirà da Marrakech, in Marocco il 7-9 aprile.