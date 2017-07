Monteiro premiato a Vila Real

Tiago Monteiro ha ricevuto la medaglia d'oro al valore presso il municipio di Vila Real, teatro delle gare del FIA World Touring Car Championship a giugno.

Il portoghese, leader della serie dopo 12 round, ha dato un grande contributo alla promozione dell'evento vincendo l'edizione 2016 e salendo per due volte sul podio quest'anno.



"E' un grande onore per me - ha dichiarato il pilota della Honda, che vive a circa un'ora da Vila Real - Non me l'aspettavo, ma sono stato molto felice di sentire questa notizia. La regione Douro ha sempre avuto un ruolo particolare nella mia vita e da quando vengo a Vila Real ho visto che tutto è migliorato. Mi sono sempre sentito a casa qui e adoro il caloroso benvenuto che mi riserva la gente".



Dopo aver ricevuto la medaglia dal sindaco Rui Santos, Monteiro ha anche sottolineato l'importanza del lavoro che svolgono i vigili del fuoco per la sicurezza della WTCC Race of Portugal.



"Il legame con la città di Vila Real risale a quando ero bambino e ho sempre visto con che coraggio questa gente lavora - ha proseguito Monteiro indicando i comandanti Orlando e Miguel Fonseca Matos - Mio nonno era sempre con loro, per cui li ringrazio per quello che fanno".



"Il nostro impegno nel lavoro è stato riconosciuto e premiato, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo momento".