Monteiro salta la WTCC Race of Japan

Il Castrol Honda World Touring Car Team ha annunciato che Tiago Monteiro non prenderà parte alla WTCC JVCKENWOOD Race of Japan di questo weekend, e che il suo sostituto verrà deciso a breve.

Dopo aver dovuto rinunciare alle gare tenutesi in Cina, il portoghese sarà costretto a proseguire il recupero fisico e a dover saltare pure l'appuntamento del Twin Ring Motegi (27-29 ottobre) in seguito all'incidente patito nei test in Spagna.



"Tiago Monteiro purtroppo dovrà rinunciare al weekend di gara del Giappone dopo l'ultimo consulto medico - si legge nella nota ufficiale emessa dal team - Il portoghese aveva già saltato le gare in Cina, ma non ha ancora recuperato del tutto fisicamente dopo il brutto incidente di cui è stato protagonista a Barcellona in settembre. Dopo ulteriori esami i dottori gli hanno consigliato di restare a casa sua in Portogallo e proseguire la riabilitazione".



Monteiro ha aggiunto: "Questo è uno dei momenti più deludenti della mia carriera. Come team abbiamo lavorato duramente per metterci nelle condizioni di vincere il campionato, dunque è molto difficile accettare una situazione del genere che di fatto ci fa sfuggire l'obiettivo. La cosa più frustrante è che il recupero sta andando molto bene; solo il tempo è contro di me, ma tutte queste cose mi faranno tornare ancor più forte e motivato quando sarà il momento giusto. Ringrazio ancora una volta l'incredibile squadra medica che lavora con me ogni giorno, abbiamo come obiettivo comune quello di fare in modo che possa tornare a correre il più in fretta possibile. Un grazie anche a tutti coloro che mi mandano messaggi di supporto in questo momento difficile".



Dopo 14 gare, Monteiro è scivolato al secondo posto alle spalle di Thed Björk per mezzo punto. Gabriele Tarquini, Campione WTCC 2009, lo aveva sostituito nella WTCC Race of China. La Honda è invece davanti alla Volvo Polestar nella classifica costruttori per 5 punti.