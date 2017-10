Monteiro: “Spero di essere in Cina”

L'ultimo video dell'intervista a Tiago Monteiro è ora on-line.

Il leader del FIA World Touring Car Championship vuole assolutamente tornare a correre, ma saprà solo all'ultimo se potrà prendere parte alla WTCC Race of China.



"I dottori sono convinti che tutti gli infortuni che ho subito non siano permanenti. Per la compressione, il nervo ottico è la parte che più mi dà problemi al momento, ma è temporanea e si sistemerà. La domanda è "quando". Già a Barcellona mi avevano detto che ogni infortunio o dolore sarebbe sparito, per cui è solo una questione di tempo".



"Subito ho detto che non ne avrei avuto molto, dato che in un mese e mezzo c'era una gara da correre e sarei dovuto essere pronto. Alcuni medici mi hanno detto "vedremo", mentre altri mi hanno anche fatto notare che certi problemi si risolvono più in fretta di quanto viene predetto, per cui non era da escludere la possibilità di andare in Cina".



"Sono rimasto molto sorpreso nel vedere che in quattro/cinque giorni abbia recuperato così tanto. So anche che potrebbe essere pericoloso bruciare le tappe, a me piacerebbe andare in Cina, ma lo saprò solo all'ultimo momento".



"Il mio team mi sostiene e fa di tutto perché possa esserci, così come i dottori e i fisioterapisti, la mia famiglia e tutti coloro che conoscono i miei obiettivi. E' una corsa contro il tempo e dovrò vedere come il mio corpo risponderà. So anche che se i medici mi vieteranno di correre è per il mio bene. Se dovesse esserci anche il minimo rischio, o la possibilità che il mio corpo non possa reggere un altro incidente, lo capirei. Ovviamente dentro di me so che vorrei esserci".