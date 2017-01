Monteiro suda per conquistare il titolo

Tiago Monteiro si sta allenando duramente per conquistare il suo primo titolo nel FIA World Touring Car Championship.

FIA WTCC

In una delle poche domeniche libere della sua agenda, il portoghese si è recato in palestra per svolgere un intenso programma di preparazione fisica.



Il pilota della Honda ha scritto poi su twitter: "Domenica noiosa? Non per me! La nuova stagione sta arrivando. #sundayworkout #nopainnogain



Monteiro nel 2016 ha trascorso la sua stagione migliore da quando è nel WTCC, conquistando le vittorie allo Slovakia Ring e a Vila Real. Dopo aver terminato l'annata terzo, l'obiettivo per il 2017 è vincere il Mondiale.



L'inizio è previsto a Marrakech, in Marocco, dal 7 al 9 aprile.



Foto: Facebook.com/Tiagosworld18