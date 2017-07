Monteiro voce di Cars 3

Tiago Monteiro, leader del FIA World Touring Car Championship, ha fatto il doppiatore per Cars 3, l'ultimo film della serie animata prodotta da Pixar Animation Studios per Walt Disney Pictures.

Il portoghese ha dato la voce a Cruz Ramirez, vettura che allenerà Saetta McQueen, il protagonista del cartone animato che stavolta si trova in difficoltà a difendere la sua leadership in Piston Cup contro nuovi concorrenti del calibro di Jackson Storm. La voce di Monteiro si può sentire in diverse scene.



Nella versione inglese la voce del personaggio è di Lewis Hamilton, il campionissimo di F1.



Nella foto vediamo Monteiro a sinistra negli studi di doppiaggio.