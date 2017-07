Muller: “Aspettavo la vittoria di Ehrlacher”

Yvan Muller non è rimasto sorpreso quando suo nipote Yann Ehrlacher ha vinto la sua prima gara nel FIA World Touring Car Championship domenica.

Il 21enne francese si è imposto nella Opening Race della WTCC Race of Argentina sfruttando la penalità inflitta a Tom Chilton, reo di averlo tamponato in fase di sorpasso.



Il pilota della RC Motorsport era partito dalla pole della griglia invertita mantenendo il primato, per poi scivolare dietro al britannico dopo alcune curve.



Muller, che era presente a Termas de Río Hondo in veste di consulente della Polestar Cyan Racing, ha detto: "Lo conosco da tempo e ci siamo preparati a lungo, non è una sorpresa per me vederlo vincere. So che ne è capace e lo ha dimostrato resistendo alle pressioni di un osso durissimo come Rob Huff nella Main Race. Era pronto prima e ora lo abbiamo visto tutti".



Il quattro volte Campione WTCC è anche convinto che il successo ottenuto in Argentina da Ehrlacher non sarà l'unico: "Vincere la prima non è mai facile, anzi, forse è la più difficile. Ora può continuare così, sono molto contento e ha corso bene senza commettere errori".