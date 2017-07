Nebbia a Termas, prove posticipate

L'inizio delle Prove Libere 1 della FIA WTCC Race of Argentina è stato spostato a causa della nebbia.

Sul Circuito di Termas de Río Hondo si sarebbe dovuto iniziare alle ore 8;30 locali, ma al momento non si vede niente e alle 8;45 verrà dato un ulteriore aggiornamento.



L'Argentina ospita il FIA World Touring Car Championship per la quinta volta e dopo 10 gare della stagione 2017 abbiamo 7 piloti racchiusi in 37 punti nella lotta più aperta al titolo di sempre.