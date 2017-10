Ningbo ha sorpreso Michelisz

Norbert Michelisz pare aver gradito particolarmente il layout della pista di Ningbo, teatro della FIA WTCC Race of China.

Il pilota del Castrol Honda World Touring Car Team ha percorso il tracciato a piedi in mattinata prima di prendere parte alla conferenza stampa pre-evento.



"Abbiamo avuto modo di provarla al simulatore - spiega l'ungherese - Ha aiutato, ma nel giro a piedi abbiamo visto che c'è molto più dislivello di quello che ci aspettavamo. Su un tracciato nuovo bisogna guidare puliti perché tutto può succedere e cambiare velocemente, così come nell'incappare nell'errore. Per prendere il massimo dei punti si deve essere veramente precisi. Secondo me le gare saranno belle, ci sono almeno tre punti dove poter superare e credo ne vedremo tanti di sorpassi".



Michelisz attualmente è terzo in classifica e ancora in lotta per il titolo.