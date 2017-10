Norbert Nagy in lotta per il titolo ETCC

Norbert Nagy, che guida per la Zengő Motorsport, team del FIA World Touring Car Championship, è in piena corsa per il titolo del FIA European Touring Car Cup.

L'ungherese ha conquistato la pole position della ETCC Race of Most in Repubblica Ceca grazie ad uno strepitoso giro finale in qualifica.



A 5' dalla fine al comando c'era Christjohannes Schreiber (Rikli Motorsport) con 0"001 di vantaggio su Petr Fulín.



Nagy ha poi fermato il cronometro sull'1'42"232 prendendosi la prima piazza per 0"086 al volante della sua SEAT León Cup Racer, firmando la terza pole consecutiva.



In prima fila ci sarà anche la Honda Civic di Schreiber, mentre Fulín scatterà terzo in una battaglia serratissima per la conquista del titolo.



Domenica le due gare (12 giri) sono in programma alle 10;50 e alle 12;30 locali e andranno in diretta su Eurosport 1 e in streaming su www.fiaetcc.com