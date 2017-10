Opening Race: Ehrlacher in pole

Yann Ehrlacher sarà in pole nella griglia invertita della Opening Race della FIA WTCC Race of China dopo aver concluso al decimo posto le qualifiche del FIA World Touring Car Championship a Ningbo.

Il nipote di Yvan Muller non è però molto contento delle prestazioni ottenute al volante della sua LADA Vesta TC1.



A metà della Q2, infatti, la classifica si è pian piano materializzata e il pilota della RC Motorsport non è riuscita ad andare oltre la decima piazza.



"Avevamo il passo per fare meglio - ha ammesso - Avrei preferito chiudere sesto o settimo e lottare per posizioni migliori, ma è una buona opportunità per partire davanti nella Opening Race".



Ehrlacher avrà al suo fianco John Filippi (Sébastien Loeb Racing, Citroën C-Elysée WTCC).



Nicky Catsburg (Polestar Cyan Racing) ed Esteban Guerrieri (Campos Racing, Chevrolet RML Cruze TC1) scatteranno invece dalla seconda fila.



La Opening Race della WTCC Race of China è in programma alle 14;30 locali e andrà in diretta su Eurosport, con live timing disponibile su fiawtcc.it.