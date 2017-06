Opening Race: grande vittoria per Bennani

Mehdi Bennani ha centrato una grande vittoria nella Opening Race del FIA World Touring Car Championship andata in scena a Vila Real.

Il pilota della Sébastien Loeb Racing è partito benissimo dalla quarta casella della griglia invertita e ha condotto fin dal primo giro per tutte le 11 tornate previste.



L'introduzione del "joker lap" ha regalato ulteriori emozioni lungo i 4,785km della pista cittadina portoghese, ma il marocchino non ha perso la testa andando ad effettuarlo al sesto passaggio dopo che aveva guadagnato parecchio sui suoi inseguitori.



"Fin dall'inizio ho spinto al limite, mi sono toccato con la Chevrolet di Esteban Guerrieri al via - ha detto Bennani, al secondo successo stagionale - Sono stato molto contento di aver mantenuto il primo posto anche dopo il "joker lap". E' una grande vittoria ottenuta in casa di Tiago Monteiro. Tutto è stato perfetto, non ho studiato strategie particolari, la migliore era non averne! Ho dato il 100% prendendomi tutti i rischi del caso, sono fortunato ad aver finito la gara".



La pole position della griglia invertita vedeva partire davanti a tutti Ryo Michigami, che però si è visto superato subito da Bennani. Dietro al giapponese è salito Néstor Girolami (Polestar Cyan Racing) e la Chevrolet di Guerrieri (Campos Racing), che però si è dovuto fermare per via dei contatti al via.



Al terzo giro sono cominciati i "joker lap" e i primi ad effettuarlo sono stati Tom Chilton, Nicky Catsburg, Rob Huff e Norbert Michelisz, mentre Tiago Monteiro (partito settimo) lo ha fatto al quarto passaggio, seguito dalla Volvo S60 di Thed Björk, risalito dietro al pilota del Castrol Honda World Touring Car Team.



Monteiro e Björk hanno poi superato Michigami e Girolami alla settima tornata quando questi due hanno effettuato il "joker lap", guadagnando la seconda e terza posizione davanti a Chilton, Michigami, Catsburg e Rob Huff (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), che si è tenuto con la forza alle spalle la Volvo di Girolami.



Michigami ha poi dovuto cedere il passo anche a Catsburg ed Huff al giro 8, per poi alzare bandiera bianca a causa di una foratura.



Davanti, Monteiro ha raggiunto Bennani senza però riuscire a passare la Citroën C-Elysée WTCC del rivale, che quindi ha vinto davanti all'idolo locale, il quale torna davanti a Catsburg nella classifica del Mondiale in attesa che si disputi la Main Race.



La Main Race della WTCC Race of Portugal partirà alle 17;45 locali.