Opening Race: la pole va a Michigami

Ryo Michigami ha conquistato la DHL Pole Position per la Opening Race della WTCC Race of Portugal che si terrà domani a Vila Real.

Il giapponese ha chiuso decimo nella Q2 delle qualifiche del FIA World Touring Car Championship e quindi partirà davanti a tutti nella griglia invertita del primo round.



"E' stata dura, ma il bilanciamento andava bene. Qui è importante fare un buon giro, non attaccare", ha detto il pilota dell'Honda Racing Team JAS.



Al suo fianco ci sarà Néstor Girolami (Polestar Cyan Racing), il quale ha sofferto parecchio durante la sessione andando per due volte contro le barriere della curva 6. I commissari hanno anche dovuto esporre la bandiera rossa per ripararle.



Esteban Guerrieri con la Chevrolet RML Cruze TC1 della Campos Racing e Tom Chilton con la Citroën C-Elysée WTCC della Sébastien Loeb Racing saranno in seconda fila



La Opening Race della FIA WTCC Race of Portugal è in programma domenica alle 16;30 locali.