Panis correrà nel WTCC con la Zengő Motorsport

Aurélien Panis affronterà una nuova avventura nel FIA World Touring Car Championship con la Zengő Motorsport per la stagione 2017.

Il 22enne francese, figlio dell'ex-pilota di F1 Olivier Panis (che fa parte della squadra di commentatori di Eurosport France), lo scorso anno si è piazzato quinto in Formula V8 3.5 Series con due successi.



Dopo diverse stagioni passate sulle monoposto, ora affronterà una nuova sfida nel WTCC, proprio come hanno fatto prima di lui José María López, Mehdi Bennani e Tiago Monteiro.



"Sono davvero felicissimo di approdare al WTCC - ha detto Panis - E' una grande campionato e un passo avanti importante per la mia carriera. In questa serie ci sono piloti molto esperti, sarà una sfida fantastica. Dovrò darmi da fare fin dal primo giorno. Sono contento di correre per la Zengő Motorsport, squadra capace di vincere in passato, ed entrare nella famiglia Honda Racing".



Panis ha cominciato a correre nel 2011 in Formula 4 francese, per poi passare in Formula Renault 2.0. Nel suo palmares ci sono partecipazioni anche al Trofeo Andros su ghiaccio (serie dominata in passato da Yvan Muller).



"Essendo tutto nuovo per me, il mio obiettivo resta imparare il più velocemente possibile per riuscire a competere ad alti livelli. I miei sponsor personali e il mio manager, Didier Coton, mi hanno dato questa possibilità, per cui un grazie va sicuramente a loro. Non vedo l'ora di iniziare, spero che mio padre possa dire belle cose di me quando commenterà le gare su Eurosport France!"



Zoltán Zengő, capo della Zengő Motorsport (che ha consentito a Norbert Michelisz di laurearsi campione nel WTCC Trophy due anni fa), ha dichiarato: "Siamo molto contenti che Aurélien entri a far parte del nostro team per il 2017. Non avremo un ungherese in squadra e sarà una grossa novità, ma anche un fatto importante. Con Aurélien abbiamo un pilota di talento che ha vinto in passato sulle monoposto. Per lui sarà un anno pieno di cose nuove, ma noi siamo dei buoni insegnanti del mestiere e sono certo che il nostro team potrà crescere con le sue indicazioni. Siamo convinti che Aurélien si sia meritato di correre nel WTCC, non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con lui".



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC), ha aggiunto: "Sono lieto di dare il benvenuto nel WTCC ad un giovane pilota di successo con le monoposto. Aurélien sa che lo aspetta una sfida importante e che avrà tante cose da imparare, ma la Zengő Motorsport ha dimostrato in passato di saper far crescere piloti senza esperienza nel turismo, fino a farli arrivare alla conquista del titolo, come accaduto con Norbert Michelisz. Aurélien correrà con una Honda Civic TC1 dotata di tutte le novità 2017 di telaio e motore, spero possa conquistare tanti punti".



Panis salirà per la prima volta sulla sua nuova Honda nei test ufficiali del WTCC che si terranno a Monza in marzo. La Zengő Motorsport annuncerà il suo compagno di squadra prossimamente.