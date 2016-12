“Pezzi di carrozzeria volanti e spettatori in piedi”: il sorpasso di Björk su Michelisz in Cina è il

In un campionato entusiasmante del FIA World Touring Car Championship i rappresentanti della stampa di Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Portogallo, Russia, Serbia, Spagna, Svezia e Regno Unito hanno scelto il miglior sorpasso del 2016.

La votazione ha visto prevalere la mossa di Thed Björk portata ai danni di Norbert Michelisz all'ultimo giro della Opening Race della WTCC Race of China. Il sorpasso da parte del pilota della Polestar Cyan Racing ha regalato alla Volvo il primo successo nella serie; ecco alcuni commenti sulle azioni di Shanghai.



Paulo Costa(AutoSport): "Norbi sembrava avere la gara in pugno, ma Björk lo ha letteralmente sorpreso, resistendo anche al contrattacco dell'ungherese all'ultima curva".



Tamara Aller(Motor y Racing): "Per Norbi sembrava ormai fatta, ma Thed non si è arreso e ha fatto avverare il sogno della Volvo Polestar. C'è stato anche un contatto, pezzi di carrozzeria volavano e gli spettatori erano tutti in piedi".



Michael Bräutigam(Motorsport Aktuell): "Forse non è stato il miglior sorpasso in assoluto, ma sicuramente è stato impressionante, nonché importante per la Volvo che così ha potuto festeggiare il primo successo".



Anche Ferenc Ficza, Rob Huff, José María López e Norbert Michelisz sono stati votati per i loro sorpassi compiuti in stagione.



Domani vi sveleremo chi è stato il debuttante più votato.