Piloti e media promuovono il “joker lap”, Facebook raggiunge i 7 milioni

Durante l’evento è andato in scena per la prima volta il “joker lap”, percorso alternativo studiato per aumentare i sorpassi.

L’iniziativa ispirata al FIA World Rallycross è piaciuta molto a piloti e stampa.

Michael Bräutigam (Motorsport Aktuell, Germania): “E’ stata una buona iniziativa per aumentare i sorpassi e ridare qualcosa ai piloti più veloci che sui cittadini si trovano in difficoltà nell’effettuarli”.

José Caetano (A Bola/AutoFoco, Portogallo): “Grandissima idea. Ha aumentato lo spettacolo delle gare e dato la chance a Tiago di salire sul podio nella Opening Race”.

Jack Cozens (Autosport, UK): “Ha funzionato bene e ovviamente, essendosi visti molti sorpassi, è stato un successo”.

Neil Hudson (TouringCarTimes, Svezia): “Era il punto chiave del weekend e ha aumentato la dinamica delle gare, che altrimenti sarebbero state più noiose”.

António Rodrigues (O Jogo, Portogallo): “Mi è piaciuto e le emozioni sono aumentate, soprattutto nella Opening Race”.

Hans van Onsem (Autosport.be, Belgio): “Ha dato qualcosa in più alla serie, attraendo pubblicità. A me è piaciuto”.

Tiago Monteiro, che grazie ai due podi ottenuti con la sua Honda è tornato in testa alla classifica piloti, ha promosso il “joker lap”. “Ho portato a casa quel che ho potuto, se non parti in pole qui è difficile vincere, ma nulla è deciso fino alla bandiera a scacchi. Dopo le qualifiche sapevamo che era importante prendere più punti possibili per il campionato cercando di recuperare dal settimo e dal quarto posto in griglia. Ho provato a dare spettacolo, arrivare fra i primi tre mi manda al settimo cielo perché non era semplice superare. Penso che il “joker lap” ci abbia dato una mano e sia stato un successo, in futuro tornerà utile”.

Thed Björk (Polestar Cyan Racing), che è secondo a – 4 da Monteiro, ha aggiunto: “Il “joker lap” ha funzionato nonostante sia stata una novità introdotta all’ultimo momento. Vedremo se tornerà ad essere utilizzato in futuro, sicuramente sulle tattiche ha influito e regalato emozioni in più. All’inizio c’era un po’ di preoccupazione, come è normale, però è andato bene”.

Il WTCC vola sui social media

I canali social del WTCC sono cresciuti molto nella WTCC Race of Portugal, con la pagina Facebook che è schizzata a 7.087.165 “mi piace” e raggiunto i 900.000 contatti per la prima volta. I video pubblicati sono stati visti da 4.500.000.

I fan invadono Vila Real

Circa 200.000 fan hanno invaso Vila Real per la WTCC Race of Portugal e godersi le vittorie di Mehdi Bennani e Norbert Michelisz.

Grande seguito in TV

Oltre alla diretta di Eurosport, la WTCC Race of Portugal è stata vista anche su Canal Doce (Argentina), Fox Sports (America Latina), J SPORTS (Giappone) MTVA (Ungheria), OSN (Medio Oriente – Nord Africa), TVI (Portogallo), 2M (Marocco) e Velocity (USA e Canada).

Intervista con François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC)

Sei stato contento del “joker lap”?

“Cambiare il format delle gare e portare qualcosa di innovativo non è mai semplice, ma chi controlla il WTCC sa bene di cosa c’è bisogno e agisce di conseguenza. Il “joker lap” ha dato qualcosa in più, aprendo a nuove strategie e aumentando l’interesse di gare che, essendo su una pista cittadina, altrimenti avrebbero regalato pochi sorpassi, come accaduto nel 2016. Alcuni piloti hanno beneficiato di questa novità, mentre altri no, ma soprattutto posso dirvi che il “joker lap” sui social media ha ricevuto una marea di commenti positivi. Invevitabilmente non poteva piacere a tutti, ma il 95% delle persone che segue il WTCC sui canali ufficiali si è detto contento. Il fatto è che le gare sono state davvero imprevedibili e piene di sorpassi, il “joker lap” ha dato una valenza in più al nostro sport e probabilmente è qualcosa che si addice molto di più piuttosto che un DRS”.

Ci possono essere miglioramenti alla cosa?

“Dopo le FP2, team e piloti si sono detti preoccupati per la sicurezza e lavorando assieme a FIA e organizzatori locali fino alle 4;00 del mattino si è arrivati alla soluzione di modificare l’uscita dal “joker lap”. Penso sia stata la decisione giusta, la sicurezza viene prima di tutto. Durante la Main Race, mi sono stupito nel vedere Thed Björk sfruttarlo mentre inseguiva Norbert Michelisz, dato che entrambi erano in testa. Speravo che lo facesse verso la fine, adottando una strategia diversa, ma poi Thed mi ha spiegato che era troppo vicino a “Norbi” per cambiare idea, aveva già imboccato il percorso. Probabilmente potremo pensare a come modificare l’ingresso in futuro”.

Pensi si possa inserire anche nelle piste permanenti?

“No, ho sempre detto che il “joker lap” è adatto per le piste cittadine dove di sorpassi se ne vedono pochi, non ho cambiato idea. Tecnicamente in Argentina potremo introdurlo, ma Termas è una pista che offre già parecchie possibilità di superare”.