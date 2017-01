Più giri e più punti nel 2017

I piloti del FIA World Touring Car Championship nel 2017 dovranno affrontare gare più lunghe (ad eccezione di quelle previste al Nürburgring Nordschleife), con la Main Race che avrà due giri in più rispetto alla Opening Race di ogni weekend.

Cambiano anche le assegnazioni dei punteggi per quanto riguarda la Main Race. Mentre per la Opening Race si proseguirà sulla scala 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 per la Top10, la gara più lunga del fine settimana avrà questa suddivisione.



1 = 30 punti

2 = 23

3 = 19

4 = 16

5 = 13

6 = 10

7 = 7

8 = 4

9 = 2

10 = 1



Il primo evento del 2017 si terrà a Marrakech con la WTCC Race of Morocco (7-9 aprile).