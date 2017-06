Portogallo, tutto pronto per il round di eSports WTCC

Il campionato eSports WTCC torna online questo weekend con i piloti virtuali che si daranno battaglia a Portimão.

Il francese Thomas Petitjean ha dominato le pre-qualifiche sul circuito di Algarve, chiudendo con 0"2 di vantaggio su Juan Manuel Gomez, Nikodem Wisniewski e Tanguy Pedrazzoli, in quello che è un poker di Honda Civic.



Klaus Schulze, quinto, ha dimostrato che anche le Citroën C-Elysée non debbono essere sottovalutate. Il leader della serie, Alexander Dornieden, si è classificato sesto, mentre il suo rivale diretto Jan Stange è arrivato più indietro. Il debuttante olandese Frank van Roon ha chiuso 20°.



L'evento di Portimão sarà il primo in cui i partecipanti a eSports WTCC avranno una nuova livrea.



Dalle 19;00 di domenica potrete seguire tutte le azioni sulla paginaFacebooko suYouTube. James Kirk e Robert Wiesenmüller commenteranno queste due ore di emozioni.



Nel frattempo, la WTCC Race of Portugal vera e propria si terrà il 23-25 giugno sul circuito di Vila Real.