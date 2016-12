“Posto fantastico, grande sfida”: la stampa sceglie il Nürburgring come miglior gara del 2016

In un campionato entusiasmante del FIA World Touring Car Championship i rappresentanti della stampa di Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Portogallo, Russia, Serbia, Spagna, Svezia e Regno Unito hanno scelto i migliori fra piloti, gare, sorpassi, debuttanti e sorprese del 2016.

A pieni voti la Opening Race della WTCC Race of Germany, tenutasi sullo storico Nürburgring Nordschleife a maggio, è stata eletta come gara più bella dell'anno, seguita dalle Opening Race di WTCC Race of Russia e WTCC Race of China.



L'evento tedesco vide vincere José María López dopo il terribile incidente fra Tiago Monteiro ed Yvan Muller, avvenuto a causa dell'esplosione di una gomma sulla Honda del portoghese che fu centrato dalla Citroën del francese che lo seguiva.



Martin Haven, commentatore di Eurosport, ha detto: "E' un posto fantastico, una grande sfida per piloti e vetture, nonché gomme, dove si provano sensazioni incredibili".



Le altre gare votate sono state Opening Race della WTCC Race of Hungary, e le Main Race della WTCC Race of Portugal e della WTCC Race of Argentina.



Domani vi sveleremo qual è stato il più bel sorpasso del 2016.