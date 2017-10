Prove Libere 1: Girolami porta la Volvo Polestar al top

Néstor Girolami ha ottenuto il miglior tempo nelle Prove Libere 1 del FIA World Touring Car Championship sul nuovissimo Ningbo International Speedpark, teatro della FIA WTCC Race of China di questo weekend.

Durante i 45' a disposizione dei piloti la pista è stata inondata d'acqua da un vero e proprio diluvio, il che ha comportato diverse difficoltà a tutti poiché nessuno la conosce.



Il pilota della Polestar Cyan Racing ha piazzato la propria Volvo S60 Polestar TC1 fin dalle prime battute, migliorando proprio all'ultimo giro a disposizione fermando il cronometro sul 2'00"344 che gli ha permesso di precedere per 0"4 il suo compagno di squadra Thed Björk.



Rob Huff ha chiuso terzo al volante della Citroën C-Elysée WTCC preparata dalla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, mentre la terza Volvo ufficiale affidata a Nicky Catsburg termina quarta davanti alla Honda Civic WTCC del Castrol Honda World Touring Car Team condotta dal rientrante Gabriele Tarquini, chiamato a sostituire l'infortunato Tiago Monteiro.



Yann Ehrlacher è sesto e il migliore dei piloti RC Motorsport con la LADA Vesta TC1, con Norbert Michelisz che piazza la propria Honda Civic WTCC ufficiale settima, seguito dalla Chevrolet RML Cruze TC1 di Esteban Guerrieri (Campos Racing).



La LADA di Kevin Gleason (RC Motorsport) e la Honda di Ryo Michigami completano la Top10, fuori dalla quale troviamo le Citroën C-Elysée WTCC della Sébastien Loeb Racing con sopra Tom Chilton e Mehdi Bennani.



Il debuttante Filipe De Souza ottiene il 15° crono nella sua prima uscita con la LADA Vesta della RC Motorsport, mentre Zsolt Dávid Szabó e Dániel Nagy non sono potuti scendere in pista poiché alla Zengő Motorsport si sono accorti di alcuni problemi accusati dai motori delle Honda Civic WTCC dei due ungheresi.



La pioggia ha cominciato a cadere circa 1h30' prima della sessione ed è previsto che continui anche per il resto del weekend della WTCC Race of China. Le Prove Libere 2 sono in programma alle 12;45 locali e verranno trasmesse su Eurosport e FIAWTCC.it.