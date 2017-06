Prove Libere 1: Michelisz al top

Norbert Michelisz ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere 1 della WTCC Race of Portugal a Vila Real.

Il pilota del Castrol Honda World Touring Car Team ha preceduto il suo compagno di squadra Tiago Monteiro nei 45' di prove fermando il cronometro sull'1'58"118 lungo i 4,785km del tracciato cittadino.



L'ungherese, che ha contratto un virus in questo weekend, pare non aver sofferto più di tanto su una delle piste più dure del FIA World Touring Car Championship.



"La sessione è andata bene - ha detto - Ho sofferto per mancanza di grip, ma a vedere i tempi direi che siamo a posto".



Michelisz ha anche avuto modo di provare il 'joker lap' per sei volte all'ultima curva, dato che verrà utilizzato in gara in questo weekend.



"E' stato più difficile del previsto perché i cordoli non si vedono molto, ma quando li prendi l'auto salta perché sono alti".



Grande brivido per Tom Coronel (ROAL Motorsport), finito con la sua Chevrolet RML Cruze TC1 contro un furgone dei vigili del fuoco. L'olandese e i due pompieri a bordo del mezzo non si sono fatti nulla.



Bandiera rossa a 10' dalla fine anche per un cane entrato in pista.



In casa Polestar Cyan Racing c'è stato il terzo tempo di Thed Bjork, migliore delle Volvo S60 TC1, seguito da Rob Huff (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Citroën C-Elysée WTCC). Il leader del campionato Nicky Catsburg è quinto con la seconda Volvo della Polestar Cyan Racing.



La FIA WTCC Race of Portugal prosegue con le libere 2 in programma alle 12;00 locali.