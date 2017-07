Prove Libere 1: Michelisz davanti in una sessione accorciata

A causa della nebbia, le prove sono state accorciate a 30′, ma con ancora 12′ sul cronometro i commissari hanno deciso di sospenderle definitivamente per la pochissima visibilità.

La maggior parte dei concorrenti ha completato solo una manciata di giri per poter sistemare il set-up e capire come muoversi nelle FP2, le quali dovrebbero iniziare alle 11;00 locali.

Terzo Nicky Catsburg (Polestar Cyan Racing) seguito da Mehdi Bennani e dall’idolo locale Néstor Girolami. Thed Björk, Rob Huff, Ryo Michighami, Tom Chilton e Tom Coronel completano la Top10.

Szolt Dávid Szabó non ha invece debuttato benissimo, avendo incontrato subito problemi alla sua Honda; l’ungherese si è fermato in pista e le prove sono state interrotte per alcuni minuti.