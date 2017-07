Prove Libere 2: Catsburg vola a Termas

Nicky Catsburg è stato il migliore nell'ultima sessione di prove libere della FIA WTCC Race of Argentina.

Il pilota della Polestar Cyan Racing ha centrato il miglior tempo con la sua Volvo S60 lungo i 4,806km della pista di Termas de Río Hondo in 1'43"207, mettendosi alle spalle l'idolo locale Esteban Guerrieri per 0"369 e le Honda del leader WTCC Tiago Monteiro e Norbert Michelisz.



"Ora era tutto molto diverso, prima con la nebbia non si vedeva nulla - ha detto l'olandese - Ho ottenuto il miglior tempo con le gomme nuove e questo fa ben sperare in vista delle qualifiche. Per la gara sono fiducioso, abbiamo 20kg in meno e qui faranno la differenza. A Vila Real eravamo andati piuttosto bene, con le Honda sarà una bella lotta perché stamattina le Civic WTCC hanno dimostrato di essere molto forti".



Rob Huff è quinto seguito da Néstor Girolami, Mehdi Bennani, Tom Chilton, Tom Coronel ed Yann Ehrlacher (RC Motorsport).



Il debuttante Szolt Dávid Szabó ha finalmente potuto girare risolti i problemi alla pompa del carburante accusati nelle FP1. A parte un testacoda, l'ungherese ha chiuso 15°.



Le qualifiche sono previste per le 15;00 locali.