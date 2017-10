Prove Libere 2: dominio di Huff

Rob Huff ha dominato la seconda sessione di Prove Libere della FIA WTCC Race of China al Ningbo International Speedpark, dove la pioggia continua ad essere grande protagonista.

Il pilota della ALL-INKL.COM Munnich Motorsport ha piazzato la propria Citroën C-Elysée WTCC al comando al termine dei 45' di sessione. Il britannico ha completato 11 giri ponendo il limite sul 2'00"585, con Nicky Catsburg che alla fine si becca 0"5 con la Volvo della Polestar Cyan Racing.



L'olandese è seguito da Esteban Guerrieri, molto contento del proprio passo in vista delle qualifiche. Il pilota della Campos Racing è riuscito a salvare la propria Chevrolet RML Cruze TC1 da un testacoda nell'erba, confermando poi quanto sia competitivo in questo weekend.



Tom Chilton è quarto con la Citroën C-Elysée WTCC della Sébastien Loeb Racing, seguito da Gabriele Tarquini, che rientra sulla Honda Civic WTCC del Castrol Honda WTCC Team per sostituire Tiago Monteiro, ancora indisponibile dopo l'incidente nei test di Barcellona.



Yann Ehrlacher (RC Motorsport, LADA Vesta WTCC) è sesto davanti alla Volvo di Néstor Girolami, che era stato il migliore delle FP1.



In Top10 concludono anche Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing), Thed Björk (Volvo) e Norbert Michelisz (Honda).



Le qualifiche sono in programma alle 15;15 locali e verranno trasmesse in diretta su Eurosport, con live timing disponibile su fiawtcc.it.