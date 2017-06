Prove Libere 2: Huff davanti a tutti

Rob Huff ha mostrato il guanto di sfida alle Honda nelle seconde libere del FIA World Touring Car Championship in Portogallo.

A Vila Real, il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha fermato il cronometro sull'1'58"030 piazzando la sua Citroën C-Elysée WTCC davanti alla Civic WTCC di Norbert Michelisz per 0"027.



"L'auto è ottima - ha detto il britannico - Nelle prove di solito non mi sono mai trovato bene con lei, invece qui abbiamo portato almeno sette o otto cose nuove e stiamo crescendo velocemente".



Anche Huff ha proseguito le prove di "joker lap" in vista delle gare di sabato.



"Perdiamo circa 4"5 a percorrerlo, non è che mi entusiasmi, ma se dovesse darmi la possibilità di vincere allora cambierei idea!"



In casa Castrol Honda World Touring Car Team c'è anche il terzo posto di Tiago Monteiro, anche se il portoghese dista 0"6 dalla vetta.



Il leader del campionato Nicky Catsburg (Polestar Cyan Racing) mette la sua Volvo S60 TC1 in quarta posizione davanti a quella del compagno di squadra Thed Bjork.



Weekend finito invece per Tom Coronel. Il pilota della ROAL Motorsport è costretto a dire addio alla WTCC Race of Portugal dopo l'incidente delle FP1. Una ruota staccata ha fatto finire la sua Chevrolet RML Cruze TC1 contro un furgone dei vigili del fuoco e si è gravemente danneggiata, mentre i due occupanti del mezzo e l'olandese sono usciti indenni.



Le qualifiche della FIA WTCC Race of Portugal si terranno alle 15;30 locali.