Qualifiche: Catsburg si prende la pole in Argentina

Nicky Catsburg ha conquistato la DHL Pole Position della FIA WTCC Race of Argentina grazie ad un giro spettacolare sui 4,806km di Termas de Río Hondo.

Al volante della sua Volvo S60 Polestar, l'olandese è finito largo all'ultima curva nel tentativo della Q3, ma questo non gli ha impedito di precedere per 0"184 la Honda di Norbert Michelisz. Tiago Monteiro è terzo, mentre Esteban Guerrieri è quarto e migliore del WTCC Trophy davanti a Thed Björk.



A seguire abbiamo l'idolo locale Néstor Girolami, Mehdi Bennani, Tom Chilton, Ryo Michigami, Yann Ehrlacher, John Filippi e Tom Coronel, tutti eliminati in Q2, mentre Rob Huff, Dániel Nagy, Zsolt Dávid Szabó e Kevin Gleason hanno alzato bandiera bianca già in Q1. Per Huff in particolare è stata una eliminazione clamorosa dovuta allo spiattellamento di una gomma nel suo ultimo giro.



Chiudendo decimo in Q2, Ehrlacher partirà in pole nella Opening Race con la LADA Vesta WTCC della RC Motorsport.