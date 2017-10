Qualifiche: Girolami si prende la prima pole position

Néstor Girolami ha conquistato la sua prima DHL Pole Position nel FIA World Touring Car Championship chiudendo davanti a tutti le qualifiche della FIA WTCC Race of China al Ningbo International Circuit.

Il pilota della Polestar Cyan Racing ha piazzato la sua Volvo davanti alla Civic del Castrol Honda WTCC Team di Norbert Michelisz lungo i 4,015km della pista cinese.



"Finalmente, il team ha fatto un lavoro fantastico. Due giorni fa avevamo provato per risolvere i miei problemi, quelle vibrazioni che mi disturbavano e che ora non ci sono più. Sono felice e più fiducioso, voglio vincere e aiutare i miei compagni in campionato", ha commentato l'argentino.



Il suo compagno di squadra Thed Björk era stato il più rapido in Q1 davanti a Rob Huff, Michelisz e Gabriele Tarquini. I migliori 12 sono passati alla Q2, ma senza Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing), clamorosamente 13° con la sua Citroën C-Elysée WTCC, così come Tom Coronel, Daniel Nagy e Filipe De Souza.



Tarquini è stato bravissimo ad ottenere il miglior tempo in Q2 proprio all'ultimo tentativo e si è guadagnato l'accesso in Q3 come Girolami, Michelisz, Björk ed Huff.



Tom Chilton, Esteban Guerrieri, Nicky Catsburg e John Filippi sono invece stati eliminati. Con il 10° tempo Yann Ehrlacher si è invece portato a casa la DHL Pole Position della Opening Race.



Huff è stato il primo ad entrare in azione in Q3, ma il suo tempo è stato subito battuto da Björk per 0"3. Successivamente Michelisz è balzato al comando per 0"2.



Le condizioni sono sembrate migliorare con Girolami autore di un bell'1'58"049, mentre tutti si domandavano se Tarquini sarebbe mai riuscito a conquistare la pole position al rientro nella serie.



Purtroppo il "Cinghiale" non ce l'ha fatta a causa anche di un errore proprio nel momento cruciale e ha chiuso quinto.



Girolami è dunque in pole davanti a Michelisz, Björk ed Huff.



La prima gara della WTCC Race of China è in programma domani alle 14;30 locali e verrà trasmessa su Eurosport, con live timing disponibile su fiawtcc.it.