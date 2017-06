Qualifiche: Michelisz conquista la pole

Norbert Michelisz ha realizzato un giro fantastico nelle qualifiche del FIA World Touring Car Championship a Vila Real e si porta a casa la pole position per la Main Race della WTCC Race of Portugal di domani.

Il pilota del Castrol Honda World Touring Car Team è stato il penultimo ad entrare in azione nella Q3, ma è riuscito a fare meglio del suo compagno di squadra Tiago Monteiro, che lo aveva preceduto nella Q2. L'ungherese ha fermato il cronomentro sull'1'55"678 risultato irreplicabile per tutti.



Monteiro ha provato in tutti i modi a partire davanti, ma ha commesso un errore all'ultima curva sbandando vistosamente e quindi dovrà scattare dal quarto posto.



"Ho dato tutto quello che avevo per partire dalla prima fila, l'unico problema era il mio stomaco, non sono stato molto bene durante le qualifiche - ha detto Michelisz - Sono molto contento per il team, è una pole position importante e voglio concentrarmi bene per domani".



In prima fila ci sarà anche Rob Huff con la Citroën C-Elysée WTCC della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



In seconda fila, oltre a Monteiro, avremo sulla terza casella la Volvo di Thed Björk, mentre il leader del campionato Nicky Catsburg non è riuscito a girare per un guasto sulla sua S60.



La FIA WTCC Race of Portugal si aprirà domani con la Opening Race alle 16;30 locali.