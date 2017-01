Ricordi: la vittoria di Bennani in Ungheria

Ecco Mehdi Bennani ottenere la sua seconda vittoria nel FIA World Touring Car Championship in Ungheria lo scorso aprile.

Al volante della Citroën C-Elysée preparata dalla Sébastien Loeb Racing, il marocchino comandò la Opening Race dal primo giro, tenendosi dietro vetture più forti come le Citroën di José María López ed Yvan Muller, e le Honda di Tiago Monteiro e Rob Huff. In condizioni molto insidiose dovute ad un meteo pessimo, questi quattro decisero di montare gomme da asciutto e finirono fuori dalla zona punti.



“Non avrei mai pensato di vincere in queste condizioni e sono contentissimo - disse Bennani - Sono partito bene e ho spinto subito per guadagnare vantaggio. Ho acquisito fiducia nonostante le condizioni davvero insidiose, un paio di volte ho rischiato di finire fuori pista. Ma andare al limite è necessario quando corri contro i migliori piloti del mondo. In Slovacchia avevamo già sfiorato la vittoria, stavolta l’abbiamo conquistata”.



"Ho parlato a lungo col mio ingegnere e dopo il primo giro per schierarmi in griglia ho capito subito che era rischioso montare le gomme slick. Sinceramente non ho pensato a quel che facevano gli altri, l’unica cosa che contava era dare il massimo e optare per gli pneumatici migliori per la mia vettura”.



"La vittoria di Shanghai fu molto difficile perché ero in battaglia con le Honda ufficiali di Tiago Monteiro e Gabriele Tarquini. Ma sotto l’acqua non mi trovo mai molto a mio agio. Quelli vicino a me, ovvero famiglia, amici e mia moglie, hanno pensato la stessa cosa quando hanno visto la pioggia al mattino. Sono molto contento di aver vinto in queste condizioni perché è qualcosa che si aggiunge al tuo palmares. Comunque non posso dimenticare Shanghai, una vittoria è sempre una vittoria”.



López concluse doppiato la prima gara, mentre andò sul podio nella Main Race partendo dalla DHL Pole Position.