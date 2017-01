Ricordi: la vittoria di Huff in Marocco

Ecco il momento in cui Rob Huff vinse la prima gara del FIA World Touring Car Championship in Marocco.

Al volante di una Chevrolet Cruze, il britannico sfruttò al meglio la partenza dalla pole position per imporsi sul Circuit Moulay El Hassan di Marrakech nel maggio del 2009.



Alle sue spalle si classificarono quattro SEAT, fra cui quelle di Gabriele Tarquini, Yvan Muller e Tiago Monteiro.



Nicola Larini, compagno di squadra di Huff, vinse gara 2 (dopo aver centrato il sesto posto nel primo round) sfruttando un errore commesso da Jörg Müller mentre si trovava in testa. Muller ed Huff completarono il podio.



Marrakech ospiterà la WTCC Race of Morocco il weekend del 7-9 aprile.