Rob Huff racconta la sua WTCC Race of Argentina

Rob Huff è ancora in corsa per il titolo di Campione del FIA World Touring Car Championship nonostante nella WTCC Race of Argentina abbia passato un weekend negativo.

Il britannico si ritrova ora a -65 dal leader Tiago Monteiro, dato che a Termas de Río Hondo ha fallito l'accesso alla Q2, mentre in gara è riuscito a portare la Citroën della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport per due volte in Top10. Leggiamo il suo racconto.



"I nostri problemi sono iniziati fin dalle libere, quando i freni hanno cominciato a funzionare male. Ho cambiato tutto per le qualifiche, ma la macchina era instabile in staccata e questo distruggeva le gomme. Non c'è stato nulla da fare e ho perso anche l'accesso alla Q2".



"Nella Opening Race le cose sono andate bene, ho rimontato fino al settimo posto, mentre nella Main Race la vettura ha migliorato ulteriormente grazie ad un set-up che mi è piaciuto moltissimo. La pista non era certo favorevole alle Citroën, abbiamo visto che tutte hanno sofferto rispetto a Volvo ed Honda, che oltretutto avevano 20kg di zavorra in meno rispetto a noi. Ciò ha significato essere almeno 5km/h più lenti ad ogni giro".



"Comunque qualche punto l'ho preso, mentre Nicky Catsburg si è ritirato in entrambe le gare. Tiago Monteiro non ne ha totalizzati tantissimi, anche perché la Main Race l'ha vinta Norbert Michelisz, con Yann Ehrlacher che si è imposto nella prima. Direi che tutto sommato poteva andarci peggio. Ora ci sarà una lunga pausa prima del prossimo evento, siamo ancora in lotta per il titolo e ci proveremo fino alla fine".